Sedesc prepara certificação de incubadoras municipais

No Brasil, as incubadoras de empresas são certificadas pelo Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos (Cerne). Esse é um modelo de certificação que visa promover a melhoria expressiva nos resultados das incubadoras de diferentes setores de atuação, determinando boas práticas a serem adotadas em diversos processos-chave, que estão associados a níveis de maturidade (Cerne 1, Cerne 2, Cerne 3 e Cerne 4).

Cada nível de maturidade representa um passo da incubadora em direção à melhoria contínua. Em razão disso, os gestores das Incubadoras Municipais da Prefeitura de Campo Grande foram submetidos à qualificação em aplicabilidade de Cerne 1 e Cerne 2, estando aptos para o processo de gestão. Somente profissionais qualificados no Cerne podem gerir Incubadoras em processo de certificação.

“Sendo assim, aceita a atualização com sucesso pelo SEBRAE, demos início às novas fases: contratação de software homologado junto à Anprotec e consultoria especializada e credenciada junto à mesma entidade. Conforme a programação, em dezembro de 2018 a Incubadora Municipal Norman Edward Hanson será certificada”, informa Edna Antonelli.

Nesta semana, no centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro, a 27ª Conferência Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), o maior evento de empreendedorismo inovador da América Latina. O evento é organizado pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e pelo Sebrae Nacional, com organização local do Parque Tecnológico da UFRJ.

A Sedesc (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia) foi representada no evento por quatro servidores – secretário Luiz Fernando Buainain; a chefe da Assessoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedesc, Edna Antonelli; os gestores de processos, Wellington Knauf e Bruno Rossato, encarregados de gerir as incubadoras de empresas.

“A 27ª Conferência Anprotec, da qual participamos no Rio de Janeiro esta semana, nos deu uma visão completa a respeito do ambiente inovador no qual empresas, setor público e demais organizações devem estar inseridos para alcançar serviços de excelência em favor da comunidade geral. No caso das nossas quatro incubadoras de empresas, por exemplo, vimos cases de modelos de gestão, destacando boas práticas a serem adotadas em diversos processos-chave, que estão associados a níveis de maturidade”, afirma o secretário Luiz Fernando Buainain.

A 27ª Conferência Anprotec teve participação de 865 pessoas de 24 estados da federação e nove diferentes países (Argentina, Cabo Verde, Colômbia, Costa Rica, Israel, Espanha, EUA, Peru e Suécia). O evento abrigou uma série de atividades, entre eles minicursos, lançamento de e-books, cinco sessões plenárias, além de uma série de estudos apresentados.