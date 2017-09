Sedesc participa do encerramento da 14ª Semana do Peixe

A 14ª Semana do Peixe, realizada com propósito de incentivar a comercialização de pescados no varejo e food service, bem como aumentar o conhecimento da população sobre os benefícios de comer peixes, termina sábado (16) em Campo Grande.

Criada há 14 anos pela então Secretaria Especial da Pesca e Aquicultura (SEAP) em todo o território nacional, o evento deste ano foi coordenado em Campo Grande por um grupo de empresas privadas e suas entidades de representação, órgãos públicos e entidades de serviços.

O Escritório Federal de Aquicultura e Pesca em Mato Grosso do Sul (EFAP-MS), do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) convidou diversos parceiros já tradicionais para a organização e promoção da Semana do Peixe.

Encerramento festivo

Comissão Organizadora programou também promoções à base de pescado nos restaurantes da Feira Central, no período de 13 a 16 de setembro, culminando com um evento especial no sábado, com palestras.

A Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia) participará do encerramento da campanha com uma exposição de sistema de criação de peixes compacto e fechado. Essa exposição também tem participação da Agraer.

No encerramento da 14ª Semana do Peixe, a ser realizada na noite de sábado na Feira Central, a partir das 19h30, o secretário da Sedesc, Luiz Fernando Buainain, estará entregando certificados às pessoas que participaram dos cursos promovidos durante o evento.

