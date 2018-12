Sedesc faz diagnóstico no Pólo Empresarial Oeste para priorizar melhorias

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, promoveu um diagnóstico no Pólo Empresarial Oeste para identificar as principais necessidades e priorizar melhorias.

O Pólo Empresarial Oeste, localizado logo após o Aeroporto Internacional de Campo Grande na saída para Terenos, possui 153 lotes em 234 hectares de área total, onde existem 43 empresas instaladas em conformidade com a Lei do Prodes. Outras 30 áreas estão em fase de assinatura do Termo de Compromisso, mais 30 áreas em fase de instalação das empresas e outras 20 áreas em processo de retomada pelo não cumprimento do termo de compromisso. O Pólo possui ainda 30 áreas livres para serem doadas.

Em abril deste ano, a Sedesc lançou o projeto Reviva os Pólos Empresariais, em parceria com Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). O Pólo Empresarial Oeste, na saída para Terenos, foi o escolhido para as primeiras ações e para o lançamento do projeto que promove limpeza da área comum, remoção de lixo, substituição das placas de sinalização, limpeza dos lotes e identificação das entradas principais dos pólos.

Dando sequência a esse trabalho de levantamento das necessidades das empresas instaladas no Pólo Oeste e dos trabalhadores que prestam serviço no local, a Sedesc realizou nos meses de novembro e dezembro um diagnóstico completo com objetivo de levantar detalhadamente todos os pontos que precisam ser melhorados para que o Pólo seja referência naquele local.

“Concluímos o trabalho de aplicação dos questionários com sucesso. Visitamos todas as empresas instaladas no Pólo Oeste, onde conversamos com proprietários e alguns trabalhadores em busca das necessidades reais daquele local”, explicou Dieter Dreyer, superintendente de Fomento à Indústria e Comércio da Sedesc.

Conforme o superintendente, todos os dados levantados serão compilados e tabulados em janeiro, para que a Sedesc tenham um retrato fiel das necessidades e quais providências precisam ser tomadas. “Vamos elencar numa sequência de prioridades todas as medidas que poderão ser aplicadas no Pólo, visando oferecer às empresas condições melhores para atuação de excelência”, completou Dieter Dreyer. As questões mais relevantes dizem respeito a energia, comunicação, água/esgoto e infraestrutura.