Sedesc destina equipamentos para fortalecer projeto de hortas urbanas

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) deu mais um importante passo para fortalecer o Projeto de Hortas Urbanas em Campo Grande com o repasse de equipamento e veículo.

Durante a cerimônia, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Abrahão Malulei Neto, entregou na última terça-feira (18) veículo integrante da frota da secretaria que foi caracterizado especialmente para esse fim. Também foi repassado um motocultivador, adquirido com recursos próprios da pasta, para serem utilizados em hortas urbanas. O Projeto Hortas de Urbanas é liderado pela primeira-dama do município, Tatiana Trad.

Fortalecimento

“Acreditamos que esses equipamentos possam contribuir com o fortalecimento do projeto”, disse o secretário Abrahão Malulei. O secretário reafirmou a disposição da Sedesc em participar das atividades voltadas para implantação de hortas urbanas, como a que a Sedesc coordena no Centro de Educação Infantil Juracy Galvão de Oliveira, no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

Mostrando qual o objetivo desse trabalho realizado junto aos alunos, a diretora do ceinf, Maria Aparecida Pereira de Souza, afirmou que o projeto visa proporcionar ao educando o conhecimento de forma a fortalecer valores e atitudes com atividades desenvolvidas na horta e o envolvimento da família no processo do cultivo e colheita.

A Sedesc irá, também, disponibilizar o especialista em hortas urbanas, Jair Galvão para orientações técnicas. Ele terá, ainda, a responsabilidade de operar o equipamento motocultivador.

Participaram da solenidade de entrega, o vereador Ademir Santana e a secretária-adjunta da Sedesc, Mara Bethânia Gurgel, além de integrantes da equipe do ceinf, Juracy Galvão de Oliveira.