Sedesc atende população com Projeto Comunidade Orientada

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, em parceria com a FACSUL/FCG, realizará no próximo sábado (25), das 8 às 11h00, na Incubadora Mário Covas, o Projeto Comunidade Orientada. Durante o evento serão realizados atendimentos à comunidade daquela região nas áreas de Administração, Direito e Ciências Contábeis.

De acordo com o projeto apresentado pela FACSUL/FCG, a ação vai capacitar os estudantes para que possam exercer suas funções não somente com competência, mas também com plena consciência da responsabilidade ética assumida perante a sociedade.

Para isso, estudantes e professores da instituição universitária vão prestar os atendimentos nas áreas de Administração, Direito e Ciências Contábeis. A intenção da ação social é ampliar os debates, incorporando expressões culturais, e ampliar o aprendizado dos alunos, por meio de atendimento e troca de informações com os membros da comunidade atendida.

Dentre os serviços que estarão sendo prestados pelos alunos e professores da instituição, acompanhados pela equipe da Sedesc, estarão a orientação sobre emissão de notas fiscais, homologação de acordo, confecção de currículo, consultoria sobre mercado, pensões alimentícias, ações referentes à guarda de menores, adoção, emissão de guias e atendimento a empresários da região.

Serviço

Projeto Comunidade Orientada

Data: 25 de Novembro (sábado)

Horário: das 8h às 11h00

Local: Incubadora Mário Covas – Rua Leandro da Silva Salina, 668, Residencial Mário Covas

Mais informações: 3314-5074