Sede do partido do governo grego é atacada com coquetéis Molotov

A polícia de Atenas disse que um oficial ficou ferido quando homens mascarados atacaram a sede do partido do governo da Grécia com coquetéis Molotov, neste domingo.

A polícia afirmou que 35 suspeitos foram detidos para serem interrogados sobre o caso do ataque da sede do Syriza. A fonte falou sob condição de anonimato.

O secretário do Comitê Central do Syriza, Panayiotis Rigas, condenou o ataque dizendo que foi conduzido por bandidos ideologicamente motivados. Cinco bombas de gasolina foram lançadas e um carro incendiado no ataque. Fonte: Associated Press.

