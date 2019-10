Sede do Governo Presente, Naviraí quer mais recursos para drenagem e pavimentação

Naviraí (MS) – Cidade sede da 5ª etapa do Governo Presente, programa estadual que leva a estrutura administrativa do Estado para atendimento no interior, Naviraí quer mais parcerias do governador Reinaldo Azambuja em projetos de infraestrutura. Durante reunião com o governante nesta quinta-feira (24), o prefeito Izauri de Macedo apresentou demandas de obras de drenagem e pavimentação.

“É nossa prioridade número 1”, revelou Izauri. Segundo ele, obras de escoamento das águas das chuvas são necessárias em bairros próximos ao Trevo dos Tucanos, na região da Avenida Campo Grande e do Conjunto Residencial Harry Amorim Costa.

Após o encontro, realizado na Coordenadoria Regional de Educação, o prefeito se mostrou satisfeito. “Sabemos que apesar das dificuldades, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul é bem administrado e tem um governador com visão municipalista muito importante. Nós acreditamos muito na gestão do governador Reinaldo Azambuja até mesmo pelo histórico de obras que ele tem em Naviraí desde a gestão passada”, afirmou.

Reinaldo Azambuja vem desde setembro percorrendo os municípios de Mato Grosso do Sul com o Governo Presente, com “objetivo de fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos”. Ele afirmou que “é possível sim tornar muito dos pedidos em realidade nos 79 municípios” depois de levantadas as necessidades locais.

Na reunião técnica com a equipe de Naviraí também participou o presidente da Câmara Municipal, vereador Simon Rogério Freitas Alves da Silva, acompanhado dos demais parlamentares. Além deles, gerentes da prefeitura das áreas de Meio Ambiente, Saúde, Educação e Cultura, Obras, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Administração e Finanças.

Pelo Estado estiveram presentes os secretários Sérgio de Paula (Articulação), Eduardo Riedel (Governo), Maria Cecilia (Educação), Geraldo Resende (Saúde), Pedro Chaves (Estratégia); e os adjuntos C. Barbosa (Segurança) e Luis Roberto (Infraestrutura).

Além deles, os deputados estaduais Onevan de Matos e Paulo Corrêa (presidente da Assembleia); e os diretores-presidentes das empresas públicas Sanesul, Walter Carneiro Júnior; da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; e da MSGás, Rudel Trindade.

Investimentos

As obras executadas e em execução pelo Governo do Estado em Naviraí desde 2015 representam investimentos de R$ 245,904 milhões, sendo R$ 110,215 milhões em projetos sob os cuidados da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Entre eles de restauração e implantação de pavimentação asfáltica de vias urbanas, além de drenagem de águas pluviais e construção de pontes de concreto e construção do prédio do Corpo de Bombeiros.

Na área de saneamento, a Sanesul investe R$ 33,570 milhões na melhoria do sistema de água e esgoto. Está sendo implantado 86.266 metros de rede coletora de esgoto e a realização de 5.766 ligações domiciliares e melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A empresa também está construindo três estações elevatórias e 2.173 metros de linha de recalque.

Das 1.176 moradias programadas para atender famílias de Naviraí, 1.172 já foram entregues pela Agência de Habitação Popular (Agehab). O programa habitacional é executado por meio de parceria entre Governo do Estado, Prefeitura e Governo Federal. Investimento total de R$ 77,116 milhões desde 2015.

