SED realiza Seminário Internacional sobre competências socioemocionais

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com o Instituto Ayrton Senna, vai realizar nesta quarta-feira (06.11) o Seminário Internacional: Competências Socioemocionais e Educação Integral. Voltado para gestores escolares e professores, o evento vai receber mais de mil pessoas e terá programação durante o dia todo no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes – em Campo Grande.

Além de apresentações culturais, como o projeto “Crianceiras”, o evento vai contar com palestrantes internacionais e abordará diversas questões relacionadas ao aprendizado e ao desenvolvimento das competências socioemocionais de gestores, professores e estudantes.

No período da manhã, os participantes poderão acompanhar as apresentações dos palestrantes Oliver P. John (Califórnia/EUA) e Filip de Fruyt (Ghent/Bélgica). À tarde, a fala será do professor Ricardo Primi, da Universidade São Francisco (USF), de Campinas/SP.

Durante as apresentações, os presentes poderão enviar – ainda – dúvidas via aplicativo de mensagens instantâneas direto para a equipe de cerimonial do evento, para leitura e resposta dos palestrantes.

Proposta

Desde o início do ano, a SED tem proporcionado a implementação de programas de educação integral estruturados com o objetivo de enfatizar o desenvolvimento de Competências Socioemocionais fundamentada em pesquisas a respeito dos resultados de aprendizagem e, sobretudo, nas prioridades apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul.

Pensando nisso, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, a pasta realizou uma série de formações com mais de 300 profissionais e objetiva, com o evento desta quarta, a conclusão do trabalho iniciado no primeiro semestre, com a presença de formadores e equipe técnica da Secretaria.

Serviço

Aberto para a imprensa, o evento vai contar com a presença de autoridades e representantes de todo o Estado. A programação terá início a partir das 8h, com parada para o almoço e retorno no início da tarde: as 14h. O encerramento está previsto para 17h, com a participação de estudantes.

Vinícius Espíndola – Secretaria Estadual de Educação – SED