SED publica resultado final de Processo Seletivo para o Projovem Urbano

Edital do Diário Oficial do Estado, homologa o resultado da seleção. Contratação será nesta quinta e sexta-feira.

Campo Grande (MS) – Foi publicado na edição dessa quarta-feira (6.3), do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital que homologa o resultado final do Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), por intermédio do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (Neja), que visa a contratação de profissionais para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem). O período para contratação será nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de março.

Os candidatos aprovados estão com os nomes disponíveis para consulta no anexo do edital e deverão comparecer no Órgão Central da SED, no Parque dos Poderes, das 8h às 11h e das 14h às 17h, munidos da documentação exigida conforme a publicação. O candidato que não comprovar os requisitos e condições legais para contratação será excluído do Processo Seletivo.

Iniciada em janeiro, a seleção teve como objetivo o complemento da equipe de trabalho responsável pelo atendimento do Programa, em Campo Grande, e disponibilizou vagas para as funções de Educador de Participação Cidadã, Qualificação Profissional, Educador de Ensino Fundamental (Matemática e Inglês) e de Assistente Pedagógico de Núcleo.

Os profissionais selecionados como educadores exercerão funções de planejamento, elaboração e apresentação de aulas, conforme diretrizes do Programa, trabalhadas na formação inicial e continuada, além da aplicação e correção de provas e trabalhos, lançamento de registros das avaliações e presenças dos estudantes no diário de classe. Para a função de Assistente Pedagógico, caberá a responsabilidade de coordenar, planejar, acompanhar e avaliar todo o trabalho das três dimensões do Programa, que envolvem Educação, Trabalho e Ação Comunitária.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de educação (SED)