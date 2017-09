SED publica quantitativo de vagas para concessão de benefício da promoção funcional

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (26.9) o edital nº 16, com o quantitativo de vagas para fins de concessão do benefício da Promoção Funcional – 2017 dos professores e especialistas de Educação, pertencentes às categorias funcionais do Grupo VII, representando a passagem de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma categoria funcional.

Os interessados podem conferir o quadro de vagas na página 6 do DOE.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues

