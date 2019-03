SED publica convocação de aprovados na função de Assistente de Atividades Educacionais do EFI

Período de contratação será nos dias 13 e 14 de março, nas Coordenadoria Regionais de Educação de MS.

Campo Grande (MS) – Foi publicada, nessa terça-feira (12.3), o edital que convoca 13 novos profissionais aprovados no processo seletivo da Secretaria de Estado de Educação (SED) para contratação de assistente de atividades educacionais das unidades de Ensino Fundamental em Tempo Integral, que fazem parte do programa Escola da Autoria. A publicação está disponpivel na edição n° 9.859 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Desde o início do processo, foram disponibilizadas 74 vagas para 17 municípios de MS. A atual convocação, referente ao preenchimento de vagas dos profissionais presentes na primeira chamada, prevê a contratação dos aprovados a partir de amanhã. Foram selecionados 13 novos candidatos, para atuação nos municípios de Campo Grande, Taquarussu, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Anastácio e Três Lagoas.

De acordo com o edital, os candidatos deverão comparecer à sede da Coordenadoria Regional de Educação (CRE), responsável pelos municípios, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. O prazo para a contratação se encerra na quinta-feira (14.3).

O candidato selecionado será contratado, por prazo determinado, de até 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Para contratação, o aprovado deve ter idade mínima de 18 anos completos e comprovar escolaridade mínima exigida, além de ser considerado apto, física e mentalmente, para o exercício das funções, por meio de atestado médico, e não acumular cargo ou emprego público das esferas Federal, Estadual ou Municipal, entre outros requisitos.

Vinícius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues