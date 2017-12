Secretaria oferece ensino fundamental em tempo integral em 29 unidades escolares de MS

Com matrículas abertas em 29 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, a educação integral em tempo integral ocorrerá em jornada diária 11 tempos de aprendizagens com duração de 50 minutos cada, com currículo que compreende os componentes da Base Nacional - Divulgação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (26) a Resolução n. 3.370, que trata implantação, estrutura e funcionamento das escolas de ensino fundamental em tempo integral – Escola da Autoria, modelo pautado na formação integral do estudante e que tem o educar pela pesquisa e a autoria como princípios educativo e científico.

Com matrículas abertas em 29 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, a educação integral em tempo integral ocorrerá em jornada diária 11 tempos de aprendizagens com duração de 50 minutos cada, com currículo que compreende os componentes da Base Nacional Comum, da parte diversificada e das atividades integradoras, com estudo orientado, atividades eletivas e práticas de convivência e socialização.

A pré-matrícula nas escolas de ensino fundamental em tempo integral – Escola da Autoria vai até 31/12, pelo site da Matrícula Digital. Informações pelo 0800-6470028.