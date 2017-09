SED forma comissão julgadora de trabalhos inscritos no concurso Agrinho

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) está formando a comissão responsável por avaliar os trabalhos dos estudantes inscritos no Concurso Agrinho, nas categorias Desenho, Redação, Experiência Pedagógica e Escola Agrinho. A Resolução foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25.9).

Realizado pelo Senar/MS e a Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), o Agrinho desenvolve nas escolas os temas transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais estabelecidos pelo Ministério da Educação: Ética, Pluradidade Cultural, Meio Ambiente, Trabalho e Consumo, Saúde, Orientação Sexual e Temas Locais, com foco na sustentabilidade, valores e conexão campo cidade.

Este ano, com o tema “Cultivando Saúde, Colhendo Qualidade de Vida”, a ação envolve 184 mil estudantes e 8 mil professores de Mato Grosso do Sul. O resultado do concurso será divulgado no site do programa durante o mês de outubro.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

