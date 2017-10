SED divulga seleção de voluntários para o Programa Brasil Alfabetizado

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (4.10) edital de seleção de voluntários para atuarem como alfabetizadores, coordenadores de turma e tradutores-intérpretes de Libras no Programa Brasil Alfabetizado, nos municípios signatários do termo de adesão em parceria com a SED, recebendo bolsa-auxílio, no período de oito meses, sob a responsabilidade do Governo Federal.

As inscrições serão realizadas de 9 a 13 de outubro de 2017, mediante entrega de cadastro de inscrição, curriculum vitae e cópias dos documentos listados no edital, via Correio ou pessoalmente, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, à Coordenadoria de Políticas para o Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação (Copef/SED): avenida do Poeta Manoel de Barros – bloco V, Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian, Campo Grande – MS, o CEP é 79031-902.

O edital está disponível a partir da página 3.

Programa Brasil Alfabetizado

O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, com objetivos de promover a superação do analfabetismo e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues

