SED divulga resultado da prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado para professores temporários

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou, nesta segunda-feira (03.02), no Diário Oficial do Estado (DOE), Suplemento do DOE n. 10.085 – Concurso, resultado da etapa I da prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado que visa a formação do Banco Reserva para a contratação de professores temporários que atuarão nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE) durante o Ano Letivo de 2020.

Operacionalizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), a avaliação aconteceu no último dia 19 de janeiro nos municípios de Dourados e Campo Grande. A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, teve duração de três horas.

A Prova Escrita Objetiva foi avaliada de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, e constou de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com peso um, cada qual contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única alternativa correta.

O Processo Seletivo Simplificado passará pela última etapa, onde ocorrerá a Avaliação Curricular (Prova de Títulos). De acordo com o edital, a publicação do resultado final, com a classificação dos candidatos aprovados nas duas etapas (prova escrita objetiva e avaliação curricular) e a homologação do Processo Seletivo está prevista para o dia 10 de fevereiro de 2020.

Em caso de dúvidas sobre o processo, os candidatos poderão entrar em contato com a Fapems, que possui sede em Dourados, pelo telefone (67) 3422-2046. Confira o resultado da Prova Escrita Objetiva, publicado no Diário Oficial Eletrônico, no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br e disponibilizado, via Internet, no site www.fundacaofapems.org.br.

Adersino Júnior – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Arquivo