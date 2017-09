SED divulga relação de profissionais cadastrados para atuar nos cursos do Pronatec

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25.9), a relação de cadastrados para atuar, em caráter temporário, nos cursos de Educação Profissional do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec – MedioTec), operado nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

O Pronatec, na modalidade Bolsa-Formação, iniciou em 2017 o MedioTec, ação que dá prioridade à oferta de cursos técnicos em concomitância ao ensino médio regular para alunos matriculados em escolas públicas. A ideia é que os estudantes, ainda durante o curso, realizem estágios em empresas com carência de profissionais especializados.

Em Mato Grosso do Sul, o Pronatec – MedioTec é ofertado em 69 escolas, de 39 municípios, com 23 cursos: Açúcar e Álcool, Administração, Agenciamento de Viagem, Agronegócio, Agropecuária, Biblioteconomia, Celulose e Papel, Comunicação Visual, Cozinha, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Eventos, Gerência de Saúde, Hospedagem, Informática, Informática para Internet, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Qualidade, Química e Redes de Computadores.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários