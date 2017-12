Educação divulga relação de candidatos inscritos para o programa Brasil Alfabetizado

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11) o edital nº 18.2/2017 - Foto: Edemir Rodrigues

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11) o edital nº 18.2/2017, com a relação de candidatos inscritos para a função de alfabetizadores, coordenadores de turma e tradutores intérpretes de Libras do Programa Brasil Alfabetizado.

Os candidatos relacionados no edital deverão encaminhar, via Correios ou pessoalmente, para a Coordenadoria de Políticas para o Ensino Fundamental/SED, situada à rua do Poeta Manoel de Barros, s/n – bloco V, Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian, CEP 79031-902, Campo Grande-MS, no prazo de dez dias, os cadastros de turmas e alfabetizandos.

Acesse as fichas de Cadastro de Alfabetizando e de Cadastro de Turma.