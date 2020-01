SED divulga locais de provas objetivas do Processo Seletivo para professores temporários da Rede Estadual

Municípios de Campo Grande e Dourados vão receber, neste final de semana, os candidatos que se inscreveram até o último dia 10 de janeiro deste ano de 2020. - (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou nesta quinta-feira (16.01), no Diário Oficial do Estado (DOE), os locais onde serão realizadas as provas objetivas do Processo Seletivo Simplificado para professores temporários que atuarão nas escolas estaduais neste ano. Os aprovados farão parte do Banco Reserva. A relação dos locais das provas estão no Suplemento III do DOE n. 10071, Edital n. 4/2020 – SAD/SED/FDT/2019.

Operacionalizada pela Fundação de Apoio à Pesquisa ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems), a avaliação acontece neste domingo (19.01), em seis locais diferentes, sendo três em Campo Grande e outros três em Dourados. Com início previsto para às 15h, a etapa é voltada para os candidatos que realizaram as inscrições no Processo Seletivo até o último dia 10 deste mês.

A avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de três horas. Para a realização da prova, os candidatos deverão se apresentar no local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário estabelecido para o fechamento dos portões, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul, munidos de documento de identificação com foto.

A Prova Escrita Objetiva será avaliada de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, e constará de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com peso um, cada qual contendo 5 (cinco) alternativas, sendo uma única alternativa correta.

O Gabarito Oficial Preliminar da Prova Escrita Objetiva será divulgado por edital específico, publicado no Diário Oficial Eletrônico, no endereço www.imprensaoficial.ms.gov.br e disponibilizado, via Internet, no site www.fundacaofapems.org.br.

EDITAL n. 4/2020 – SAD/SED/FDT/2019 publicado por Suplemento III do DOE n. 10071 – Concurso