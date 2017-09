SED disponibiliza e-Book “Diálogos em Educação Especial” para download gratuito

Campo Grande (MS) – O Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (Ceame/TEA), ligado à Coordenadoria de Políticas para a Educação Especial, da Secretaria de Estado de Educação (SED), preparou a segunda edição do e-book para profissionais que atuam na Educação Especial. Chamado de “Diálogos em Educação Especial – Volume I”, a publicação trata não somente das temáticas do espectro autista, mas aborda, também, temas plurais e transversais em educação especial.

O primeiro volume da coletânea “Diálogos em Educação Especial” é um espaço aberto para a publicação de produções que versam sobre diferentes temáticas relativas ao trabalho educacional voltado para os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento/transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação. “Essa é uma conquista dos professores e profissionais da educação especial da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, que poderão deixar registro de suas práticas e conquistas”, destaca a secretária da SED, Maria Cecilia Amendola da Motta.

O e-book está disponível para download gratuito ou na área “Publicações” no site da Secretaria.

O primeiro e-book do Ceame/TEA, “Educação Especial e Autismo”, uma ação do Núcleo de Pesquisa Educacional do Centro para balizar o trabalho dos professores e esclarecer a comunidade em geral, é dividido em três seções: a primeira com um desenho da educação especial no Brasil e em Mato Grosso do Sul, a segunda sobre o autismo dentro da educação e, no terceiro bloco, temas gerais. O livro também está disponível para download gratuito.

Sobre o Ceame

O Centro Estadual de Apoio Multidisciplinar Educacional ao Estudante com Transtorno do Espectro Autista (Ceame/TEA) tem como princípio apoiar e subsidiar a formação do estudante com Transtorno do Espectro Autista (TEA) priorizando a aprendizagem com qualidade, acompanhando os estudantes e equipe pedagógica das escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, orientando, assessorando, desenvolvendo pesquisas e materiais didáticos com esta finalidade.

O Ceame/TEA é formado pelo Núcleo de Apoio Educacional, responsável por acompanhar o processo de escolarização do estudante com TEA a partir da observação e identificação de demandas, orientando a escola e equipe pedagógica acerca do processo de aprendizagem; Núcleo de Assessoramento Educacional, com o objetivo de formar e capacitar a equipe pedagógica em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino ao estudante com TEA, além de implementar programas que disponibilizem material didático e recursos pedagógicos próprios; e Núcleo de Pesquisa Educacional que irá balizar os trabalhos realizados pelo Ceame/TEA na fomentação de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, publicações de cunho didático cientifico, equipamentos e recursos pedagógicos.

Sobre o TEA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) acontece em função de um distúrbio neurológico, acarretando sintomas que dificultam ou impedem a comunicação e o laço social. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 0,6% da população mundial podem ser acometidos por este transtorno, o que significaria que a cada 88 pessoas uma pode ser autista. No Brasil existe uma estimativa de dois milhões de autistas.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

