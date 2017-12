SED desenvolve EJA Conectando Saberes em 48 municípios de MS

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11.12) a Resolução n° 3.360, que autoriza o funcionamento do Curso de Educação de Jovens e Adultos – Conectando Saberes, nas etapas dos ensinos fundamental e médio em 62 escolas estaduais, de 48 municípios.

O Conectando Saberes é um projeto, ofertado em módulos semestrais, que promove aos jovens, adultos e idosos a escolarização ou complementação dos estudos, articulados a contextos sócio-histórico, a fim de reverter a exclusão e garantir a este público permanência e o sucesso, no início ou no retorno à escolarização; e constituir-se de uma estrutura flexível, pois há um tempo diferenciado de aprendizagem e não um tempo único para todos os estudantes.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues