SED concede readaptação provisória a servidores em afastamento

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Educação (SED) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (13.9) a Resolução n. 2973, que trata da concessão de readaptação provisória aos servidores em afastamento do efetivo exercício em regência de classe, do Quadro Permanente de Pessoal, relacionados a esta Resolução, relativamente aos períodos, matrículas, cargos, escolas e municípios, lotados na SED.

A relação completa de servidores consta a partir da página 96.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Edemir Rodrigues

