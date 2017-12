SED amplia para 58 municípios a oferta do Projeto AJA-MS

Este ano, o AJA está presente em 50 escolas, de 42 municípios, atendendo 4.736 estudantes. - Foto: Edemir Rodrigues

A Secretaria de Estado de Educação (SED), durante os três anos de implementação do Curso AJA-MS, de 2015 a 2017, atendeu a mais de nove mil estudantes, que se beneficiam da oferta de uma proposta pedagógica adequada a sua idade, atendendo às especificidades dos adolescentes, na faixa etária de 15 a 17 anos, de tal forma que promova a aprendizagem por meio dos princípios do acolhimento, do protagonismo juvenil, do diálogo recíproco, da pesquisa científica e a formação cidadã, na conclusão do ensino fundamental.

Este ano, o AJA está presente em 50 escolas, de 42 municípios, atendendo 4.736 estudantes. Em 2018, a SED ampliará o atendimento do projeto AJA-MS para mais oito municípios, garantindo a política de expansão do curso a quase totalidade do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (11).

O AJA conta com a presença de uma equipe multidisciplinar, composta por coordenador, assessor e psicólogo escolar, que ao lado da gestão cria um ambiente escolar propício para o desenvolvimento integral e integrado dos estudantes, com objetivo de garantir a permanência e continuidade no processo de escolarização, dando um novo significado às relações entre a escola, a sociedade, a ciência e o mundo do trabalho e fortalecendo a rede de atendimento junto aos órgãos de justiça, os atendimentos sociais e de garantia de direitos por meio do Conselho Tutelar e demais instituições voltadas para o atendimento dos adolescentes.