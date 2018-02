SED abre inscrições para cadastro de profissionais para o curso Normal Médio

As vagas são para coordenador, supervisor de estágio e professor, em escolas estaduais da Capital e de mais 23 municípios - Foto: Edmir Rodrigues

A Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu nesta quinta-feira (8) o cadastro de profissionais para atuar, em caráter temporário, no Curso de Formação de Docentes da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em Nível Médio, na Modalidade Normal (Normal Médio), para o biênio 2018-2019.

O formulário de inscrição ficará disponível no Portal de Sistemas, da SED, até 15 de fevereiro. O interessado deverá acessar o link e seguir as instruções que constarão na tela para realizar a inscrição. Os professores do quadro permanente, com carga horária de até 40 horas, que deseja pleitear aulas temporárias, também deverá se inscrever.

Para se inscrever, é necessário ter formação em curso de Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou Pós-Graduação em Educação de, no mínimo, 800 horas; e ter, no mínimo, dois anos de experiência de regência de classe. As vagas são para coordenador, supervisor de estágio e professor, em escolas estaduais da Capital e de mais 23 municípios.

A relação de professores cadastrados, por município e por opção de atividade, será publicada no Portal de Sistemas, da SED, a partir de 19 de fevereiro. Todas as informações sobre a abertura do cadastro estão disponíveis nas páginas 37 e 38 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira.