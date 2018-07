Secura não vista desde 2000 põe SP em atenção

A massa de ar seco garantiu uma tarde quente e ensolarada na cidade de São Paulo. Com a pouca incidência de chuva, contudo, a umidade do ar ficou abaixo dos 30% em todas regiões, o que fez a Defesa Civil decretar "estado de atenção" às 12h51 desta terça-feira, 17.

A situação deve repetir-se nos próximos dias. Já são 32 dias sem registro oficial de chuva na capital, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana, na zona norte. Ao considerar precipitações relevantes, são 77 dias. E só há previsão de mudança no clima para o dia 31.

A soma das precipitações de maio e de junho foi de apenas 23,5 mm e ainda não houve registro de chuva no Mirante de Santana em julho. Há quase 20 anos não se tinha uma situação de tão pouca chuva assim neste período, como destaca a empresa Climatempo. A última vez que isto ocorreu foi em 2000. Dentre as estações monitoradas pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o menor registro de umidade nesta terça foi de 20,9% no Campo Limpo.

Com o tempo seco, aumenta a possibilidade de a população desenvolver doenças respiratórias e alergias, segundo a médica Atalanta Ruiz Silva, infectologista da Rede São Camilo. De acordo com ela, a umidade do ar ideal é em torno do 60%, enquanto, abaixo de 20%, já é considerado "muito alarmante".

Dentre as pessoas que procuravam atendimento nesta terça no Hospital São Camilo, em Santana, na zona norte, estava o comerciante Carlos Alfredo Crociati, de 49 anos. Após ter o diagnóstico de pneumonia há 20 dias, ele permanecia com tosse. "Para falar, falta ar", diz ele, que precisou fazer inalação com medicamentos para as vias aéreas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.