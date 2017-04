Sectur promove painel para discutir turismo de eventos em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Turismo (Sectur) promove, nesta sexta-feira (07.04), às 14h30, um painel que irá debater uma das principais vocações da Capital sul-mato-grossense: o turismo de eventos.

O encontro ocorrerá no estande da Prefeitura Municipal dentro da Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho. Participam do painel, representantes de entidades como o Sebrae, Sesc, Senac, Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Fundação Municipal de Esporte, além de associações e instituições ligadas ao trade turístico, bem como produtores e organizadores de eventos.

A superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori destaca que entrarão na pauta de discussões, assuntos como a captação e realização de eventos, infraestrutura e prestação de serviços.

“Campo Grande tem como uma de suas principais qualidades o turismo de eventos, isto porque conta com uma gama de espaços que pode receber grandes públicos. Contudo, temos que nos atentar a alguns detalhes para ampliar esta vocação da Capital”, sinaliza Juliane.

O resultado do painel, de acordo com a superintendente, ajudará o trade e o Convention & Visitors Bureau, uma das organizações responsáveis por promover o turismo, e o próprio Poder Executivo a potencializar e aperfeiçoar o setor em Campo Grande.

Serviço:

O evento será aberto ao público. Quem quiser mais informações sobre o painel pode ligar no telefone 67 3314-4333.

Veja Também

Comentários