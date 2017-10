Sectur promove apresentações teatrais e música no mês das crianças

O grupo teatral Mercado Cênico levará para os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de cinco bairros de Campo Grande o espetáculo teatral “Contos e Causos”, para celebrar o mês das crianças. Haverá ainda música com o cantor Max Henrique.

As apresentações ocorrerão do dia 2 a 6 de outubro, sempre às 14 horas. O espetáculo tem duração de 45 minutos. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

As unidades que vão receber a peça teatral estão nos bairros Canguru, Aero Rancho, Jardim Moema, Jardim Aeroporto e Los Angeles.

“Este trabalho de inserção cultural está dentro dos objetivos do Plano Municipal de Cultura, pois contempla algumas metas de levar a arte para as regiões das cidades. Sabemos da importância do trabalho do CRAS e, por isso, queremos somar com o trabalho desenvolvido por eles”, explica a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda.

Os Centros de Referência em Assistência Social desenvolvem atividades socioeducativas para crianças, jovens e adolescentes no contraturno escolar promovendo a inclusão social nas comunidades.

Veja Também

Comentários