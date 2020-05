Sectur lança ação de doação de cestas básicas para profissionais do Turismo

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), com o apoio do Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), lança uma ação de assistência para profissionais do Turismo em Campo Grande - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), com o apoio do Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), lança uma ação de assistência para profissionais do Turismo em Campo Grande, como guias de turismo e profissionais do turismo de aventura, com a doação de cestas básicas.

Os interessados devem entrar em contato com a Sectur pelo telefone 4042-1313, ramal 4323, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h, para informar seus dados pessoais. A Secretaria retorna o contato informando data e hora para retirada das cestas na sede da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.