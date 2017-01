Sectur, Fórum e Conselho Municipal de Cultura discutem situação dos artistas de Campo Grande

A próxima reunião entre os artistas com a Sectur será realizada as 9 horas do dia 8 na sala de sessões Nilo Javari Baren - sede dos Conselhos Municipais e Regionais de Campo Grande / Divulgação

Em busca de um diálogo para aparar arestas e alinhar projetos para fomentar a o setor cultural de Campo Grande, a diretoria da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) se reuniu na tarde dessa quinta-feira (12) com representantes do Fórum Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura, no auditório da Esplanada Ferroviária.

Após passarem a tarde expondo problemas e situações que angustiaram a categoria, os artistas, bem como a titular da Sectur, Nilde Brun, decidiram se reunir novamente no dia 8 de fevereiro, a fim de solucionarem alguns problemas como o pagamento de editais do Fomteatro (Programa Municipal de Fomento ao Teatro) e FMIC (Fundo Municipal de Investimentos Culturais) e de contratações artísticas.

“Sabemos que nos últimos anos os artistas foram muito feridos e entendemos a condição deles. Agora, a partir de uma análise financeira, jurídica e administrativa, pretendemos findar todos os problemas para potencializar o setor cultural. Acredito que neste próximo encontro teremos um avanço e desta forma atenderemos as metas do Plano Municipal de Cultural”, completa Nilde. Mais de 30 pessoas ligadas ao teatro, música, artesanato e outros segmentos culturais participaram da reunião.

Depois do encontro o presidente do Fórum Municipal de Cultura, Airton Raes Fernandes, afirmou que a categoria agora espera pelo cumprimento do que for pactuado entre a Sectur e os artistas.

“Esperamos que agora haja um desenvolvimento das políticas públicas junto à sociedade civil e o pagamento dos editais. Estamos abertos ao diálogo com a secretaria e queremos mais respeito com o Fórum e Conselho Municipal de Cultura. Este novo diálogo é algo muito importante para nós”, disse.

A próxima reunião entre os artistas com a Sectur será realizada as 9 horas do dia 8 na sala de sessões Nilo Javari Baren - sede dos Conselhos Municipais e Regionais de Campo Grande, localizada no Planurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano).

