Sectur destaca artesanato local e promove painel sobre turismo de eventos na Expogrande

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur) participa da 79ª Expogrande que acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O evento é considerado uma das maiores feiras agropecuárias do Centro-Oeste, mostrando aos visitantes a riqueza e a pluralidade do artesanato regional. No dia 7 de abril, a Sectur programa um painel que discutirá o turismo de eventos.

A abertura do estande, que contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e da secretária Municipal de Turismo, Nilde Brun aconteceu na noite dessa quinta-feira (30). O espaço ficará aberto à visitação até o dia 9 de abril.

Artesanato

Quem visitar o espaço poderá encontrar o artesanato local com dezenas de peças produzidas por Associação de Artesãos de Campo Grande que, além de decorarem todo o estande também estão expostas para comercialização. O visitante poderá também saborear os principais pratos da culinária regional.

De acordo com informações da coordenadora de Artesanato e Artes Visuais da Sectur, Maria Helena Altounian Belalian, há trabalhos elaborados à base de fibra, mosaicos, madeira, papel e tecido.

“Nosso estande ficará aberto a partir das 17 horas. Quem passar por aqui verá o trabalho desenvolvido por sete associações de artesanato de Campo Grande. Estarmos neste espaço dá mais visibilidade ao nosso trabalho e isso nos estimula muito”, considera Maria Helena.

Painel

O painel turismo de eventos acontece no dia 7 de abril, a partir das 14h30. Tendo em vista que este segmento é uma das vocações da Capital, o encontro reunirá produtores de eventos, federações e entidades do trade turístico.

Conforme antecipou a superintendente de turismo da Sectur, Juliane Salvadori, membros da secretaria vão mediar a discussão e o principal objetivo do painel é debater a captação de eventos para a cidade.

“Teremos como participantes os representantes do Sebrae, Fecomércio, Senac, Abav , Conventions e Visitors Bureau e ABIH para discutirmos a vocação turística de Campo Grande, que é a captação de eventos” destaca.

Veja Também

Comentários