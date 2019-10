O secretário Adjunto da Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul (SEGOV/MS) Flávio Cesar Mendes de Oliveira - Foto: Leonardo Rocha

O secretário Adjunto da Secretaria de Governo de Mato Grosso do Sul (SEGOV/MS) Flávio Cesar Mendes de Oliveira foi internado esta madrugada no hospital da Unimed com problemas gástricos. Ele foi socorrido por familiares e após internação e exames, passa bem.

Flávioi Cesar Mendes foi vereador na Capital e diretor da Sanesul no atual Governo.