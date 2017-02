Secretários visitam parque e propõem cursos para emprego e renda

Com a proposta de movimentar a população com atividades de esporte, lazer e cidadania, e ao mesmo tempo criar cursos para emprego e renda, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, acompanhado do secretário Luiz Fernando Buainain, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Agronegócio (Sedesc), da vice-prefeita Adriane Lopes e da primeira-dama Tatiana Trad, visitaram na tarde de ontem (20) o Parque Jacques da Luz.

O secretário Luiz Fernando Buanain explicou que o objetivo é impulsionar o empreendedorismo nos bairros. “A proposta é abrir os parques para cursos e oferecer políticas públicas para a comunidade. Juntos, vamos somar forças para trazer cursos de emprego e renda”, afirmou.

Já a primeira dama do município, Tatiana Trad, contou já ter iniciado uma conversa com as mães da região para dar vida ao parque e oferecer mais do que atividades esportivas neste espaço público. “Vamos fazer o levantamento com a comunidade para oferecer cursos que venham de encontro com os anseios da população”, frisou.

A vice-prefeita Adriane Lopes lembrou que a iniciativa vem ao encontro do plano de governo apresentado por ela e pelo prefeito Marquinhos Trad. “Vamos trazer oportunidade para população, com momentos de lazer e capacitação, além de colocar em prática o nosso plano de governo, que é revitalizar os parques, e vamos começar pelo Jacques da Luz”, recordou.

A Funesp já oferece aulas de yoga para adultos e de ginástica rítmica para crianças no parque. “Queremos que o parque seja um centro de convivência da população. Que as pessoas venham ao parque praticar atividade física, mas também que elas possam discutir melhorias para a região, se reunir para conversar, confraternizar e até receber capacitação” afirmou Rodrigo Terra. Uma nova reunião está marcada para a próxima semana para finalizar o projeto.

