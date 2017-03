Secretário visita região leste de MS e estreita parceiras com municípios

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, visitou nesta semana a região leste de Mato Grosso do Sul para verificar as demandas dos municípios e vistoriar obras. Miglioli percorreu os municípios de Inocência, Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica. “Fizemos as visitas técnicas para mostrar o que o Estado está fazendo, o que pretende fazer e ouvir as reivindicações para que sejamos parceiros dos municípios”, explicou o secretário.

Durante a passagem por Inocência, Miglioli participou de reunião com as autoridades em que falaram sobre as demandas locais. O secretário também anunciou que o pedido de aditivo pleiteado pelo município para continuar a pavimentação da rua Albertina Garcia Dias será atendido pelo Governo. “Entendemos que isso é necessário para melhorar o acesso aos moradores e valorizar os bairros do entorno”, pontuou.

Em Inocência, Miglioli também conferiu o trecho cascalhado da MS-316 e ressaltou a importância da manutenção constante em pontos críticos dessas rodovias para a conservação das mesmas e garantia de trafegabilidade.

No município de Cassilândia, o secretário de Infraestrutura foi recebido na prefeitura local e anunciou que nos próximos 15 dias deverá ser lançado o edital para a construção de duas pontes de concreto e que o pleito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) deverá ser atendido. “Essa questão da universidade será atendida porque sabemos que é um pleito antigo da região e temos conhecimento das problemáticas daquela via”, informou.

Já em Chapadão do Sul, Miglioli falou sobre a prioridade de se resolver a questão da MS-306. “Foi ordem do governador Reinaldo Azambuja que esta rodovia, que vinha sendo tratada no âmbito das rodovias em geral, tivesse prioridade. O que estamos fazendo é discutir este caso e buscando uma solução o mais breve possível. Pensamos na privatização como uma possibilidade, mas estamos em busca de outras alternativas e, por enquanto, seguimos intensificando os serviços de manutenção da rodovia”, informou.

O último município visitado pelo secretário foi Costa Rica. Na cidade ele conferiu as obras da ponte sobre o Rio Sucuriú, que recebe investimentos de R$ 1,2 milhão para construção e deve ser entregue este ano. “Nosso objetivo é fazer parcerias com os municípios e atendê-los dentro das nossas possibilidades, porque não podemos fazer com que sonhos virem pesadelos com obras de má qualidade. Queremos continuar trabalhando de acordo com a realidade de cada um”, finalizou.

Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra)

Fotos: Ascom Prefeitura de Inocência

