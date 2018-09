Secretário toma posse como novo presidente do Codecon e aprecia projetos

IMG_6064 (Copy)

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, realizou na manhã desta segunda-feira (24) sua reunião ordinária de número 151 com presença de 10 dos 13 conselheiros regularmente credenciados.

Os conselheiros apreciaram sete projetos solicitando, através da Lei do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes), benefícios com objetivo de alavancar proposta de implantação ou expansão de empresas no Município.

Além de debater as questões relativas aos projetos, foi realizada a posse do novo presidente do Codecon, Abrahão Malulei Neto, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia.

“Hoje recebemos a incumbência de presidir o Codecon. É uma missão muito honrosa que faremos o possível para desempenhar dentro da legalidade, da funcionalidade, com maior destreza e maior honestidade possível, sempre visando o crescimento econômico do nosso Município”, afirmou o secretário Malulei Neto a respeito dessa função que exerce a partir de hoje. Representando o plenário do Codecon, a posse ao novo presidente foi dada pelo secretário-executivo do órgão, Dieter Dreyer.

Números expressivos

O Codecon já realizou oito reuniões ordinárias neste ano e duas extraordinárias, tendo aprovado 25 projetos com investimentos previstos na casa de R$ 71,2 milhões e criação de 675 empregos diretos.

Em 2018, a Câmara de Vereadores já aprovou 7 projetos, que também já foram sancionados pelo prefeito Marquinhos Trad. Esses projetos aprovados têm investimentos previstos de R$ 91,9 milhões com a geração de 440 empregos diretos.