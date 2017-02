Secretário Riedel recebe aprovados da Agepen e diz que há um trâmite a ser observado para a contratação

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, recebeu uma comissão formada por representantes dos aprovados no último concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). O grupo foi recebido pelo secretário, juntamente como deputado Rinaldo Modesto, na manhã desta quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa, logo após a reunião de Riedel com os deputados para apresentação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Limite de Gastos.

Aos aprovados no concurso o secretário reforçou que há definições estabelecidas para a contratação de concursados que estão sendo respeitadas e que, tal como prevê o edital, o Governo do Estado tem dois anos para chamar os concursados. “Não é intenção do Governo demorar para chamar os aprovados. Mas há um trâmite que precisa ser respeitado”, destacou.

Riedel disse aos representantes do grupo que o concurso vai ser homologado em breve e, a partir de então, será definido um cronograma para a chamada dos aprovados. “É preciso ter clareza do processo, porque as ações do governo não podem ser pautadas pela história pessoal de cada um”, finalizou.

Rosane Amadori – Assessoria de Imprensa Segov

