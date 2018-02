Secretário ressalta caráter municipalista da atual gestão em Seminário de Vereadores

A programação do primeiro Seminário Estadual de Vereadores deste ano se encerra amanhã - Foto: Thiago Andrade

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Eduardo Riedel) participou nesta quinta-feira (22) da abertura oficial do Seminário Estadual de Vereadores, projeto que tem como objetivo oferecer qualificação a agentes públicos de Mato Grosso do Sul. O evento foi promovido pela União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS). No ato, o secretário representou o governador Reinaldo Azambuja, que viajou para Aquidauana.

“A política passou por um momento muito conturbado, em que a população passou a questionar todas as suas instâncias. Nesse momento, temos de fazer uma avaliação profunda de nossas competências e nossa capacidade de promover o melhor para a sociedade”, comentou. Ele também lembrou que o Estado viveu um momento de crise muito intensa e foi necessário muito trabalho para garantir o equilíbrio fiscal de Mato Grosso do Sul.

Segundo Riedel, uma das características mais importantes da gestão Reinaldo Azambuja é ser um governo municipalista, que busca atender as necessidades dos 79 municípios e de todos os setores. “Tivemos que atuar com responsabilidade e o resultado é o crescimento que temos visto”, apontou.

Em posição de liderança em rankings nacionais como o Índice de Liberdade Econômica, realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, assim como nos dados sobre geração de emprego, MS cria um ambiente positivo para investimentos. “Com a retomada de crescimento do País, esperada para esse e para o próximo ano, também haverá possibilidade de que o nosso Estado volte a crescer”, argumenta. Segundo o secretário, um elemento essencial para que isso se efetive é o foco no trabalho, algo que a União das Câmaras de Vereadores tem promovido. “Parabéns a todos, contem sempre com o Governo do Estado”, finalizou.

A mesa oficial contou ainda com a presença do presidente da UCVMS, vereador Jeovani Vieira dos Santos, de Jateí; o assessor parlamentar José Roberto dos Santos, representando o senador Pedro Chaves; o presidente da Câmara de Santa Rita do Pardo, vereador Josué Nogueira Martinez; e a vereadora Lizete Bazzo, de Jardim. Também compôs a mesa o diretor-geral do Tribunal de Contas de MS, Eduardo Dionízio.

Após a abertura, ele ministrou a palestra “Análise de prestação de contas do Poder Executivo e Legislativo do Município”. A programação do primeiro Seminário Estadual de Vereadores deste ano se encerra amanhã.