Secretário recebe membros da Central de Entidades de Servidores Públicos

Campo Grande (MS) – Tendo diálogo como principal ferramenta para fortalecer o elo entre poder publico e o servidor, o secretário adjunto de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, recebeu na manhã desta sexta-feira (15.9) membros da Central de Entidades de Servidores Públicos (Cesp).

O objetivo da visita foi apresentar para o Governo do Estado a proposta da Central, que de acordo com o presidente, Martim dos Santos, foi fundada em maio deste ano com o objetivo de defender o direito dos servidores públicos junto ao governo. Martim elogiou o Governo do Estado em estabelecer o diálogo com os servidores em todos os meses do ano e não apenas no mês de maio.

Para o secretário adjunto da SAD é dever do Estado fortalecer as políticas que envolvem o servidor. “O governo do estado se mantém a disposição para avançar em todas as questões relacionadas ao servidor público” destacou Édio Viegas.

