Secretário prevê que em 60 dias Prefeitura possa implantar via de acesso ao frigorífico

Provavelmente dentro de 60 dias devem ser iniciadas as obras de implantação da via de acesso ao frigorífico Balbinos que conta com recursos do Governo do Estado (em torno de R$ 420 mil) desde outubro de 2017. Desde dezembro passado, quando o frigorífico instalado no Jardim Paraiso, começou a funcionar, caminhões boiadeiros e frigoríficos que entram e saem da indústria, estão atravessando o Bairro São Bento, uma região densamente povoada, com vias estreitas.

Pelo menos esta é a expectativa do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, que esteve na última quinta-feira (23) em Sidrolândia na inauguração do novo escritório local da Agraer.

A Prefeitura, após cinco meses da liberação dos recursos, encaminhou o projeto da avenida de 5 quilômetros que numa primeira etapa terá uma pista que receberá revestimento primário (cascalho). Com isto, o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) terá condições de emitir a licença ambiental e para isto, o projeto sofrerá alguns ajustes no trecho da travessia sobre uma nascente.

Concedida à licença ambiental, será assinado o convênio de repasse dos recursos e aí então caberá a Prefeitura licitar a contratação da obra que terá a execução sincronizada com a duplicação de um quilômetro da MS-162, entre a rotatória com a BR-060 e a entrada do complexo de armazenagem da Cooperativa Lar. As últimas chuvas forçaram a interrupção da obra que deve ser retomada na próxima semana.

O recurso para abertura da via de acesso está assegurado desde outubro do ano passado, quando o secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, recebeu em audiência o prefeito Marcelo Ascoli, acompanhado do então presidente da Agraer (hoje deputado estadual), Enelvo Felini.

Um mês antes, o secretário esteve na cidade, em companhia do presidente da Fiems, Sérgio Longen, se reuniu com o proprietário do frigorífico e conheceu o traçado da avenida que foi doado em 2014 pelos proprietários dos 8 hectares por onde passará a via, planejada para duas pistas, com canteiro central e ciclovia. A Prefeitura chegou a abrir a pista até uma nascente, mas houve o embargo da Polícia Militar Ambiental, que cobrou licenciamento.

Como o licenciamento não foi dado, nem o município tinha recursos para fazer a travessia (provavelmente com tubulação), o serviço foi interrompido neste ponto. Para evitar problemas de invasão, o traçado aberto voltou a ser aproveitado como área de lavoura pelos antigos proprietários.