Secretário Nacional de Segurança lamenta morte de turista espanhola

O secretário nacional de Segurança Pública, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, lamentou hoje (25) a morte da turista espanhola Maria Esperanza Jimenez Ruiz, de 67 anos, que levou um tiro durante visita à Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Ele disse, no entanto, que é preciso verificar as circunstâncias em que ocorreu a morte.

A turista morreu após ser atingida por tiro disparado pelo tenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro Davi dos Santos Ribeiro, na segunda-feira (23) na Favela da Rocinha, na zona sul da capital fluminense. Apesar de ter tido a liberdade provisória concedida na terça-feira (24) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o tenente permanece detido por causa do processo militar que corre em paralelo.

“A Rocinha é um ambiente que todos sabem que está passando por um momento de disputa territorial de facção, de conflito. Esse fato ocorreu dentro desse contexto. Não pode só analisar a ação da pessoa como se ela estivesse fora desse contexto”, disse o secretário, após palestra no Clube Militar.

Cruz também criticou a prática de turismo em áreas de conflito, como a Favela da Rocinha. “Não sei quem teve a ideia de levar a moça lá num ambiente desses que está passando por um momento crítico”, disse o general. “É uma situação completamente anormal fazer uma atividade turística num local que está passando por uma crise como essa”.

Os donos da agência que vendeu o passeio à Rocinha para a turista espanhola e a guia turística que a acompanhou vão ser indiciados pela polícia. Segundo a titular da Delegacia de Atendimento ao Turista, Valéria Aragão, por enquanto eles serão enquadrados no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, por terem omitido uma informação relevante aos clientes, já que sabiam que o passeio naquele dia oferecia riscos. No entanto, a delegada ressaltou que as investigações continuam e que está procurando formas de responsabilizá-los por alguma infração mais grave.

Um comitê será criado para redigir novas regras para os passeios turísticos nas comunidades cariocas. Entre elas deve estar a exigência de que todos os veículos turísticos estejam sinalizados com adesivos. Segundo o secretário estadual de Turismo, Nilo Sérgio Felix, atualmente é exigido apenas que as agências e os guias sejam cadastrados no Ministério do Turismo. A medida foi anunciada após reunião na sede da Riotur nesta quarta-feira de representantes de órgãos e entidades das áreas de turismo e segurança do estado e do município do Rio de Janeiro.

*Colaborou Tâmara Freire, repórter do Radiojornalismo