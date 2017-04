Secretário nacional apresenta projetos que garantirão desconto e formação a jovens

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, recebeu na tarde desta segunda-feira (3) o secretário nacional da Juventude, Francisco de Assis Costa Filho. Ele e o subsecretário da Juventude de Campo Grande, Maicon Nogueira, apresentaram ao prefeito dois programas que garantirão formação e descontos a jovens de baixa renda.

Um dos programas, chamado Identidade Jovem, garantirá benefícios de meia entrada em eventos artísticos, esportivos e culturais; passe livre em viagens interestaduais em veículos terrestres (duas gratuitas e duas pela metade do preço); acesso gratuito a carteira estudantil e isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio.

O segundo programa, denominado Estação Jovem, será realizado em parceria do Governo Federal com estados e prefeituras. Neste programa a prefeitura ficará responsável por garantir um espaço físico para que cursos sejam ofertados pelo Governo Federal.

“Serão ofertados cursos, palestras, acesso à internet e várias atividades voltadas para o jovem, dependendo muito da realidade local. Este convênio é de R$ 300 mil. A prefeitura oferece o espaço físico e o convênio equipa todo espaço com material e condições de atendimento. O governo mantém por dois anos e depois a prefeitura assume”, explicou o secretário nacional, Francisco de Assis Costa Filho.

O subsecretário Maicon Nogueira destacou a importância da visita, com apresentação de propostas que garantirão recursos para Campo Grande. “É importante porque a prefeitura, assim como todo o país, passa por uma crise e cada recurso que conseguimos trazer para atender ao jovem em situação de vulnerabilidade é muito importante. Nós queremos desenvolver estas ações de combate e prevenção ao álcool e drogas, capacitação profissional e que promovam cidadania e direitos e igualdade”, concluiu.

