Secretário municipal de Embu das Artes (SP) é baleado ao reagir a assalto

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços de Embu das Artes, Alcionei Miranda, de 39 anos, foi baleado ao reagir a um assalto à residência onde mora, na noite deste domingo, 23. De acordo com a Polícia Civil, o político foi surpreendido pelos criminosos ao chegar em casa, em um condomínio de luxo localizado no centro do município da Grande São Paulo. Um dos filhos dele, que havia chegado pouco antes, era mantido refém em um quarto.

Miranda usou uma arma pessoal para atirar contra os assaltantes, que dispararam tiros de fuzil e o feriram em uma perna. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano e está internado em observação, sem risco de morte. Um dos criminosos também foi ferido durante o tiroteio.

A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas os bandidos fugiram em direção a uma área rural e não haviam sido localizados até às 7h40 desta segunda-feira, 24. Os criminosos levaram pertences da família e câmeras de segurança que poderiam ter registrado imagens do assalto.

