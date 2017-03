Miglioli vistoria obra de pavimentação da MS-258, que deverá ser concluída em outubro

Campo Grande (MS) – O secretário estadual de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli, visitou no início da tarde de hoje (28), a obra de pavimentação da MS-258, no trecho a BR-060 e o Capão Seco. A vistoria fez parte da agenda de Miglioli durante no município de Sidrolândia, onde também percorreu o trecho de pavimentação na Avenida Anterão L. da Silva e a drenagem para controle de erosão na MS-162, importante via de acesso ao distrito de Quebra-Coco.

A pavimentação da MS-258 conta com investimento de R$ 26 milhões do governo do Estado e viabilizará a pavimentação de 28 quilômetros de estrada, o que deverá beneficiar diretamente o escoamento da grande e média produção de soja e carne e dos alimentos oriundos da agricultura familiar.

“Essa região vai ser atendida e todos nós sabemos que é uma região em que há vários assentamentos e agregados a essa obra. O que nós estamos fazendo é ligar a BR-060 a BR-163 e queremos chegar a BR- 267. Desse modo eu acredito que esse ‘miolo’ do Estado vai ficar muito bem servidos pelas estradas estaduais”, disse o secretário.

Só no que tange à agricultura familiar, a pavimentação da MS-268 irá beneficiar mais de 3 mil famílias do Complexo Eldorado. “É um desejo antigo que outros governos já discutiram. Porém, só veio a ser concretizado na gestão atual. Acreditamos que muito do que foi investido aqui pelo governo do Estado retornará através da economia, com o escoamento de produção”, enfatizou o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini que participou da vistoria.

Durante a visita MS-258, Miglioli realizou a inspeção da qualidade dos quatro quilômetros onde, no último sábado (25), houve a imprimação e a execução da capa asfáltica. Além de percorrer parte do trecho de terra onde operários e máquinas trabalham a todo vapor para o bom andamento das etapas que antecedem a pavimentação.

“É um eixo estruturante para o Estado. Não vai atender somente a população de Sidrolândia. É difícil a gente calcular o número exato. Nós temos um estudo de tráfego do momento. Mas, eu não tenho dúvida que essa estrada vai ser de grande utilização, inclusive turisticamente, porque você vai poder usá-la para sair por Sidrolândia para Dois Irmãos, de Dois Irmãos a Guia Lopes e de Guia Lopes a Bonito. Então, não tenho dúvida que além de corredor de produção, um corredor de escoamento de produção, vai também ser um corredor de utilização de turismo”, destacou.

Garantir a qualidade dos trabalhos e a celeridade das obras de pavimentação foram dois pontos que motivaram a visita ao canteiro de obras da MS-258, conforme informou o secretário. “É importante a vistoria no sentido de que a presença do Estado faz com que a empresa também tenha um compromisso maior. Nós tivemos que fazer uma alteração no modelo de cerca, porque a cerca era prevista para o eucalipto e os proprietários exigiram que fossem de poste de concreto, ou seja, problemas que acontecem no início de obra. Como nós conseguimos resolver todos os problemas, veio o período de chuva que é um período muito ruim para esse tipo de trabalho. Eu penso que agora as coisas estão dentro de uma normalidade”.

A perspectiva da Secretaria de Infraestrutura é que a obra seja entregue em outubro. “A nossa visita hoje é por conta, inclusive, de um atraso que houve no cronograma dessa obra. O nosso desejo é que ela estivesse mais adiantada, mas eu saio daqui satisfeito. Nós conseguimos resolver os problemas que houve no início desta obra. Estou satisfeito com a estrutura que a empresa está colocando na obra até o presente momento”, disse.

Quanto à segunda etapa das obras da rodovia, Miglioli já garante ter medidas estruturadas. “Nós vamos fazer uma sequência. Primeiro, vamos adiantar esse contrato e só quando tivermos finalizado, é que vamos proceder à licitação do segundo lote, ou seja, estamos trabalhando muito forte para que a obra seja concluída este ano. A partir daí é que vamos utilizar o próximo período de chuva para fazer uma nova licitação. Para o ano que vem, é desejo do governador Reinaldo Azambuja que a Seinfra trabalhe o segundo lote, Capão Seco até Anhanduí”, enfatizou.

A vistoria contou com a presença do secretário-Adjunto da Seinfra, Helianey Paulo da Silva, o prefeito de Sidrolândia, Marcelo Ascoli, vereadores e outras autoridades locais.

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Fotos: Néia Maceno

