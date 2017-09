Secretário e Diretora da Agehab visitam áreas do Estado para construção de casas populares

Campo Grande (MS) – Com objetivo de minimizar os custos do Governo no projeto para construção de casas populares em Campo Grande, o secretário de Administração e Desburocratização Carlos Alberto de Assis, a diretora-presidente da Agência de Habitação de MS (Agehab), Maria do Carmo Avesani, e suas respectivas equipes de trabalho, estiveram na manhã desta sexta-feira (15.9) visitando uma série de terrenos de propriedade do Governo de Mato Grosso do Sul.

A ideia, segundo Maria do Carmo, é aproveitar algumas áreas que já são de propriedade do Governo de Mato Grosso do Sul, para concretizar o projeto de construção de casas populares. “Nosso objetivo é minimizar os custos dos projetos. Com o terreno, ficaria muito mais fácil partirmos para execução dos projetos”, define Maria do Carmo.

A equipe visitou diversas áreas nas regiões do sitio Santa Maria, Jardim Macaúbas, Jardim Sumatra e finalizou a visita em uma área reservada no Parque Jaques da Luz, região da Grande Moreninhas. Titular da pasta responsável pelo patrimônio público, o Secretário Carlos Alberto que vez questão de acompanhar as visitas colocou toda disposição do Governo em trabalhar de forma integrada para que as ações possam efetivamente chegar aos sul-mato-grossenses. “Estamos hoje avaliando com a equipe da Agehab, o que efetivamente pode servir para construção de casas populares. Se o Governo já possuí boas áreas e bons projetos, fica muito mais fácil captar os recursos”, conclui Assis.

Rejane Monteiro, da assessoria de comunicação da SAD

Fotos: David Majella

