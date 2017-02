Secretário dos EUA diz que veto a alguns imigrantes foi feito muito rápido

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, John Kelly, disse ao Congresso que o governo do presidente Donald Trump deveria ter levado mais tempo para informar o Legislativo, antes de implementar um controverso decreto que barra temporariamente a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana.

"A ideia era agir rápido para que pessoas potencialmente perigosas que vêm aqui para nos ferir não pudessem tirar vantagem" de um atraso, disse Kelly ao Comitê de Segurança Interna da Câmara dos Representantes nesta terça-feira. Em sua primeira aparição no Congresso após ser nomeado para o gabinete, Kelly fez uma defesa vigorosa do decreto. Segundo ele, a intenção não é impedir muçulmanos de entrar no país como acusam alguns, mas fazer uma "pausa temporária" na entrada de imigrantes e visitantes de países dos quais os EUA não consegue obter informações consistentes.

O secretário assumiu a responsabilidade pela adoção caótica da medida. O Wall Street Journal e outros veículos divulgaram que Kelly teve pouco peso na decisão, que veio da Casa Branca. O decreto, assinado na tarde da sexta-feira, 27 de janeiro, gerou um quadro de confusão e distúrbios em aeroportos, com alguns viajantes detidos durante horas ou enviados de volta, enquanto manifestantes criticavam as novas regras.

Um tribunal federal em Seattle suspendeu a decisão na sexta-feira e o governo recorreu. Uma nova decisão sobre o assunto pode sair nesta terça-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

