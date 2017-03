Secretário dos EUA diz que sistema de saúde acessível para todos é a meta

O secretário de Saúde dos Estados Unidos, Tom Price, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira sobre os planos do governo do presidente Donald Trump para substituir o sistema de saúde elaborado pela administração anterior, do presidente Barack Obama, o chamado "Obamacare". Segundo Price, a intenção agora é aumentar o número de pessoas que possam ter acesso aos serviços de saúde. "Queremos um sistema acessível para todos", afirmou.

Price ressaltou que o novo programa de saúde "vai focar nos pacientes". Segundo ele, para muitos americanos, receber cobertura médica no modelo atual "é um desafio". Para melhorar o setor, Price disse que pode haver um corte em parte das regulações sobre saúde.

O secretário disse que a legislação apresentada ontem pelos republicanos da Câmara dos Representantes sobre a reforma na saúde ainda está em processo, mas representa um passo "na direção correta". Price afirmou ainda que a cobertura dos planos deve melhorar, com redução de custos que torne esses custos mais viáveis para a população americana. Fonte: Associated Press.

