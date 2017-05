Secretário do Rio teme rebeliões por falta de pagamento a empresas de refeições

O secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Erir da Costa Filho, alertou o governo para o risco de rebeliões nos presídios do Estado por causa da falta de pagamento das empresas de alimentação. Em março e abril deste ano, três empresas que fornecem "quentinhas" rescindiram o contrato com o governo. Elas prestavam serviço para pelo menos 13 unidades penitenciárias, fornecendo 23 mil refeições diárias.

O documento, encaminhado para o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) em 19 de abril, foi tornado público pelo portal G1. No texto, Costa Filho pede a liberação de "recursos para o pagamento emergencial" das empresas fornecedoras de alimentação. A dívida seria de R$ 180 milhões, de acordo com o secretário.

No comunicado, Costa Filho alerta para "consequências incalculáveis" e fala em evitar "iminentes desastres". Ele pede o repasse mensal de R$ 30 milhões para o pagamento das empresas.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que "não vai tecer comentários sobre documentos oficiais". A pasta não informou se o governo fez repasses depois do envio do documento. Nos últimos meses, a refeição dos presos já vinha perdendo a qualidade. As empresas vêm servindo salsicha e moela, no lugar de carnes mais caras.

Veja Também

Comentários