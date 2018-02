Secretário discute melhorias para segurança pública com Governo Federal

O secretário de Estado de Justiça e Segurança, Antonio Carlos Videira, esteve nesta sexta-feira (22) com o ministro de Governo da Presidência da República, Carlos Marun. Durante a reunião que aconteceu na superintendência da Polícia Rodoviária Federal - Foto: Regiane Ribeiro

O secretário de Estado de Justiça e Segurança, Antonio Carlos Videira, esteve nesta sexta-feira (22) com o ministro de Governo da Presidência da República, Carlos Marun. Durante a reunião que aconteceu na superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul (PRF) foram discutidos diversos assuntos, entre eles a segurança da região de fronteira.

Na ocasião, o secretário teve a oportunidade de relatar ao representante do Governo Federal o trabalho desenvolvimento pelas forças policiais do Estado que resultaram no ano de 2017 no aumento em 42% dos números de apreensão de drogas, passando de 290 toneladas em 2016 para 427 toneladas em 2017. Além da redução em todos os crimes contra a vida, como homicídios dolosos (-9%), feminicídios (-21%), homicídios culposos (-43%), homicídios culposos no trânsito (-10%) e roubos seguidos de morte (-46%).

“A nossa conversa foi bastante positiva, pois além de enfatizar a importância de fechar a fronteira, também solicitamos ao ministro o apoio em relação a alguns projetos que estão aguardando andamento como a liberação dos recursos oriundos de doação da 3ª Vara Federal de Mato Grosso do Sul para a construção da sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Esse dinheiro é fruto de uma apreensão na fronteira com Corumbá, que totalizou U$ 2,4 milhões”, pontuou Videira.