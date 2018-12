Secretário de Transportes de Osasco é morto na região metropolitana de SP

O secretário de Transportes de Osasco, Osvaldo Vergínio, morreu após ser baleado na madrugada desta quinta-feira, 20, na cidade da região metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu seis disparos e morreu após ser socorrida para um pronto-socorro de Osasco.

Osvaldo Vergínio foi deputado estadual pelo Partido Ecológico Nacional (PEN), atual Patriota, e assumiu o seu último cargo no governo municipal em fevereiro de 2018.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do secretário. Reportagem do jornal Bom Dia SP, da TV Globo, mostrou que está sendo considerada a hipótese de execução. As informações iniciais mostram que um homem desceu de um carro que parou próximo ao local em que o veículo de Vergínio estava estacionado e passou a disparar contra o secretário.

Não teria sido feito anúncio de assalto e o atirador usava silenciador na arma, fato que reforça a hipótese de premeditação. A polícia já está ouvindo testemunhas para tentar elucidar o caso.