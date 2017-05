Secretário de Segurança e comandante geral da PM recebem homenagem e firmam parceria com a polícia boliviana

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, e o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, foram homenageados na sexta-feira (28) com a mais alta condecoração outorgada pela polícia Boliviana, a insígnia e diploma “Emblema de Oro”, que são concedidos às autoridades bolivianas ou estrangeiras que contribuíram para o engrandecimento da Polícia Nacional Boliviana.

A entrega que aconteceu durante a solenidade de comemoração do XI aniversário de criação da Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC), em Santa Cruz de La Sierra, contou com a presença do ministro de Governo, Carlos Romero Bonifaz, do comandante geral da Polícia Boliviana, Abél Galo De La Barra Cáceres, do delegado da Polícia Federal e oficial de ligação, Guilherme Mattos de Oliveira, entre outras autoridades.

De acordo com o diretor do Departamento de Força Especial de Luta Contra o Crime de Santa Cruz da Polícia Boliviana, Gonzalo Felipe Medina Sánchez, os nomes dos representantes da segurança pública do Estado foram escolhidos durante reunião com os chefes, oficiais e suboficiais da Policia Boliviana, a classe policial e os servidores administrativos, que levaram em consideração o alto grau de profissionalismo no mérito da coordenação institucional e colaboração na luta contra o crime organizado.

Lisonjeado com a homenagem, o secretário José Carlos Barbosa disse que esse é o início de uma parceria com os colegas vizinhos e garantiu que a luta contra o crime na fronteira irá se fortalecer. Prova disso é que já no período da tarde, durante reunião que contou com a participação de autoridades bolivianas e brasileiras, foi assinado um protocolo de intenções com o país vizinho, que tem como objetivo manter um intercâmbio de informações entre as áreas de inteligência.

De acordo com o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, após uma ampla discussão e avaliação sobre os mais recentes fatos que ocorreram nos últimos dias na região de fronteira do Brasil com a Bolívia, ficou acordado que algumas medidas deverão ser adotadas imediatamente, como a troca de informações com intuito de combater os crimes transnacionais como o tráfico de drogas, de armas, de pessoas e roubos de veículos, além da realização de operações em conjunto.

“A violência não tem fronteiras, e esse trabalho que será realizado entre os dois países é fundamental para proporcionarmos mais segurança para nossa sociedade, seja de um país ou de outro. Tenho certeza que essa integração irá gerar resultados positivos”, disse o Barbosa.

Ainda ficou acordado, que a próxima reunião para avaliação da parceria e planejamento das próximas ações será realizada na cidade de Corumbá.

