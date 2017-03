Secretário de Justiça dos EUA é investigado por ligações com autoridades russas

Autoridades dos Estados Unidos investigaram o secretário da Justiça do governo do presidente Donald Trump, Jeff Sessions, por supostos contatos com autoridades russas durante o período em que ele foi conselheiro da campanha republicana à casa Branca.

O resultado da investigação, ou mesmo se ela ainda continua, não é sabido, afirmaram pessoas próximas ao caso. Os contatos foram examinados como parte de uma operação ampla de contra-inteligência sobre possíveis laços entre membros da campanha presidencial de Trump e a inteligência russa, disseram.

O FBI, que liderava a investigação, não comentou sobre o caso. A Casa Branca direcionou as perguntas para o Departamento de Justiça.

Durante sua audiência de confirmação no Senado, em janeiro, Sessions, um senador republicano do Alabama, jurou não ter tido contatos com autoridades russas como membro da campanha de 2016.

No entanto, Sessions falou com o embaixador russo nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, durante a Convenção Republicana em meados do ano passado, de acordo com sua porta-voz, Sarah Flores. Ele também conversou com Kislyak em outra ocasião no ano passado, ela confirmou. Ambas as conversas teriam sido "curtas e informais", acrescentou. Fonte: Associated Press.

