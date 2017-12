Secretário de Infraestrutura vistoria avenidas em Maracaju

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, realizou nesta manhã (5) uma visita técnica ao município de Maracaju, onde vistoriou as obras que estão em andamento no centro da cidade: as avenidas Mário Correa, Marechal Deodoro e Marechal Floriano.

“Estamos confirmando o compromisso do governador Reinaldo Azambuja de investir no munícipios e atender com qualidade. Aqui é uma obra que ele fiscaliza pessoalmente. Estou muito satisfeito com o andamento dos trabalhos que está cumprindo o prazo, o cronograma, o que foi estabelecido financeiramente. E é isso que queremos, obras de qualidade, bem feitas, que valorizem o recurso público, porque o recurso público é o recurso de toda população”, pontuou.

Iniciada em setembro, a restauração das principais avenidas de Maracaju recebe investimentos da ordem de R$ Valor: R$ 3.382.037,14, de recursos próprios do governo, da fonte Fundersul. Ao todo serão restaurados 10 quilômetros de pavimento e a previsão é que a obra seja concluída já no próximo mês.

Dando continuidade à agenda, Miglioli também se reuniu com as lideranças locais.

Texto e fotos: Raquel Pereira – Secretaria de Estado de Infraestrutura